Venez découvrir les intérieurs et extérieurs du château Château d'Ingrandes Ingrandes

Ingrandes Venez découvrir les intérieurs et extérieurs du château Château d’Ingrandes Ingrandes, 16 septembre 2023, Ingrandes. Venez découvrir les intérieurs et extérieurs du château 16 et 17 septembre Château d’Ingrandes Vous découvrirez : le logis médiéval, l’escalier à vis menant vers les étages et redescendant vers la cave voûtée, le logis du XVe siècle (cheminées d’époque) et les salles du donjon superposées sur quatre niveaux. Vous aurez aussi accès à la tour sud-ouest, protégée par un hourd en bois (restauré en 2005). Château d’Ingrandes Place de l’Église, 36300 Ingrandes Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire 02 54 37 46 01 http://www.chateau-ingrandes.com Vestiges d’un château féodal du XIe siècle restauré au XIVe siècle sur la voie romaine de Bourges à Poitiers (Fines) dominant la rivière de l’Anglin – Une cave voûtée, de belles cheminées subsistent dans le logis du XVe siècle. Sur la D951 951 Châteauroux / Poitiers. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Indre, Ingrandes Autres Lieu Château d'Ingrandes Adresse Place de l'Église, 36300 Ingrandes Ville Ingrandes Departement Indre Lieu Ville Château d'Ingrandes Ingrandes latitude longitude 46.597228;0.962912

