Visite Flash 16 décembre 2023 – 17 janvier 2024 Château d’If

Début : 2023-12-16T10:30:00+01:00 – 2023-12-16T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-17T14:15:00+01:00 – 2024-01-17T15:15:00+01:00

Nouveauté du château d’If!

Des visites flash pour les curieux pressés.

Deux fois par jour en fin de matinée et en début d’après-midi, laissez-vous embraquez dans des visites à toute berzingue !

12 minutes pour tout savoir sur le château d’If. En moins de temps qu’il ne le faut pour monter dans la plus haute salle de la plus haute tour!

Château d’If ile d’If, 13001 Marseille https://www.chateau-if.fr/

© Julie Vandal / CMN