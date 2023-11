L’eau et l’humanité Château d’If, 20 novembre 2023, .

L’eau et l’humanité 20 novembre 2023 – 30 mars 2024 Château d’If

Le Centre des monuments nationaux vous invite à venir découvrir l’exposition « L’eau et l’humanité », une quinzaine de photographies en noir et blanc prisent au fil de l’eau par le photographe humaniste Emeric Feher au château d’If.

Source de vie et d’inspiration pour Feher l’humaniste, l’eau va irriguer sa production photographique. Les marseillais l’inspireront aussi énor¬mément. Parcourez le château pour découvrir un ensemble de photos prisent sur le vieux port de Marseille, dans le midi mais aussi aux abords des bassins parisiens.

Emeric Feher

Émeric Feher (1904-1966) est un photographe « humaniste », amoureux de la nature, des corps et de la vie. Il photographie les français dans leurs activités quotidiennes, leurs cadres de vie, d’après nature, personne ne prend la pose.

Après son décès Élisabeth Feher son épouse, lègue l’ensemble de son œuvre, plus de 20 000 photos en noir et blanc de format carré, à la Caisse nationale des monuments historique appelé aujourd’hui le Centre des monuments nationaux.

Château d’If ile d’If, 13001 Marseille https://www.chateau-if.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T10:00:00+01:00 – 2023-11-20T18:00:00+01:00

2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

© Emeric Feher / CMN