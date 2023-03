Chasse aux oeufs Château d’Idron Idron Idron Catégories d’Évènement: Idron

Pyrénées-Atlantiques

Chasse aux oeufs Château d’Idron, 10 avril 2023, Idron Idron. Chasse aux oeufs EUR 4 Avenue de Beaumont Château d’Idron Idron Pyrénées-Atlantiques Château d’Idron 4 Avenue de Beaumont

2023-04-10 10:00:00 – 2023-04-10 12:00:00

Château d’Idron 4 Avenue de Beaumont

Idron

Pyrénées-Atlantiques Idron . EUR 3 3 Chasse aux œufs en continu ! Il s’agira de trouver 6 oeufs factices numérotés pour remporter un lot L’animation reste sous la responsabilité des accompagnateurs Animation maintenue en cas de mauvais temps (pensez aux bottes !) Chasse aux œufs en continu ! Il s’agira de trouver 6 oeufs factices numérotés pour remporter un lot L’animation reste sous la responsabilité des accompagnateurs Animation maintenue en cas de mauvais temps (pensez aux bottes !) château d’idron

Château d’Idron 4 Avenue de Beaumont Idron

dernière mise à jour : 2023-03-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Idron, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Idron Adresse Idron Pyrénées-Atlantiques Château d'Idron 4 Avenue de Beaumont Ville Idron Idron Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif EUR Lieu Ville Château d'Idron 4 Avenue de Beaumont Idron

Idron Idron Idron Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/idron idron/

Chasse aux oeufs Château d’Idron 2023-04-10 was last modified: by Chasse aux oeufs Château d’Idron Idron 10 avril 2023 4 Avenue de Beaumont Château d'Idron Idron Pyrénées-Atlantiques Château d'Idron Idron Idron Pyrénées-Atlantiques

Idron Idron Pyrénées-Atlantiques