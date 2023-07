Château d’Huillé : ouverture exceptionnelle, visite guidée chateau d’huillé Huillé-Lézigné, 16 septembre 2023, Huillé-Lézigné.

Château d’Huillé : ouverture exceptionnelle, visite guidée Samedi 16 septembre, 10h00, 14h30 chateau d’huillé entrée gratuite, sur inscription

Il y a 2 ans nous tombions, Marie et moi, amoureux de cette vieille dame de 600 ans. Un véritable coup de foudre. Cette maison nous a choisis et nous avons plongé. Un projet de vie et de couple pour les 50 années à venir !

Depuis que nous avons eu les clefs du château d’Huillé en décembre 2021, nous avons beaucoup œuvré dans les jardins qui partaient en friche, et travaillé sur le projet de sauvegarde de la structure de l’édifice dont la pérennité a été remise en question suite à une malheureuse initiative de transformation au XVIII. Cette étude très technique accompagnée d’expertises d’archéologues a duré plus longtemps que prévu et le début des travaux a été reconduit à l’automne 2023. Mais nous avons quand même fait de petits progrès que nous vous invitons à découvrir.

Vous avez été plus de 400 à nous rendre visite l’année dernière et nous avons été portés par un tel enthousiasme. Nous vous donnons rendez-vous pour cette prochaine édition et invitons ceux qui n’avaient pas pu nous retrouver !

Cette année encore, l’atelier de céramique de Marie sera ouvert pour l’occasion, et vous pourrez apprécier l’évolution de son travail artistique,

** samedi 10h-13h30 14h30-19h30

Visite guidée du château toutes les ½ heures (inscription obligatoire).

Accès libre au parc.

chateau d'huillé 3 rue joseph menou 49430 Huillé-Lézigné

Marie Levêque