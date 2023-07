Château d’Hermaville Chateau d’Hermaville Hermaville, 16 septembre 2023, Hermaville.

Château d’Hermaville 16 et 17 septembre Chateau d’Hermaville 2€ par personne

Château construit en 1775 par Maurice Quarré du Repaire et classé à l’Inventaire des Monuments Historiques. Ajout des frontons et ornements au-dessus des fenêtres au XIXe siècle. Château entouré de 26 ha de prés et de bois dont un parc classé, planté d’arbres magnifiques : hêtres majestueux, cèdres, séquoias et un immense et rare tulipier. Orangerie du XIXe siècle classée. Sens de la visite fléché à respecter, ne pas s’éloigner du sentier balisé, vous verrez peut-être des animaux sauvage si vous n’êtes pas trop bruyants.

Chateau d’Hermaville 5 rue de l’Église 62690 Hermaville Hermaville 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

