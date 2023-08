Visite du château communal d’Hénonville Château d’Hénonville Hénonville Catégories d’Évènement: Hénonville

Oise Visite du château communal d’Hénonville Château d’Hénonville Hénonville, 16 septembre 2023, Hénonville. Visite du château communal d’Hénonville 16 et 17 septembre Château d’Hénonville Visite du château avec expositions Château d’Hénonville 36 rue Bamberger – 60119 Hénonville Hénonville 60119 Oise Hauts-de-France Le château d’Hénonville inscrit à l’inventaire des monuments historiques vous transporte dans une dimension intemporelle de charme et d’histoire. Le château d’Hénonville, demeure de charme du XIIIe siècle, est situé dans un domaine idéalement placé à 45 minutes de Paris et à 15 minutes de Cergy Pontoise . Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hénonville, Oise Autres Lieu Château d'Hénonville Adresse 36 rue Bamberger - 60119 Hénonville Ville Hénonville Departement Oise Lieu Ville Château d'Hénonville Hénonville latitude longitude 49.206268;2.051933

Château d'Hénonville Hénonville Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/henonville/