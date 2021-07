Argentré Château d'Hauterives Argentré, Mayenne Château d’Hauterives Château d’Hauterives Argentré Catégories d’évènement: Argentré

Mayenne

Château d'Hauterives, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Argentré.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château d’Hauterives

Visite des abords du château et de ses dépendances. Anciennes écuries, pigeonnier, chapelle, le jardin et son puits. Vidéo projection des travaux de restaurations du château. Visite et histoire par QR codes. N’oubliez pas votre smartphone ! Jardin à la française de roses et de buis.

Entrée libre. Sans réservation. 5 € adulte, gratuit -12 ans..

Exposition de drôles d’animaux et d’objets insolites fabriqués à partir d’objets de récupération. Livret enfant gratuit. Château d’Hauterives Allée d’Hauterives, 53210 Argentré Argentré Mayenne

2021-09-17T12:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T19:00:00

