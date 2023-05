Visite guidée des extérieurs, de la chapelle et du parc d’un château datant du XVIe siècle Château d’Hannoncelles Ville-en-Woëvre Catégories d’Évènement: Meuse

Ville-en-Woëvre Visite guidée des extérieurs, de la chapelle et du parc d’un château datant du XVIe siècle Château d’Hannoncelles, 17 septembre 2023, Ville-en-Woëvre. Visite guidée des extérieurs, de la chapelle et du parc d’un château datant du XVIe siècle Dimanche 17 septembre, 14h00 Château d’Hannoncelles Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir le château et entendre des anecdotes familiales étonnantes, lors d’une visite guidée par un membre de la famille. Château d’Hannoncelles Château d’Hannoncelles, 55160 Ville-en-Woëvre Ville-en-Woëvre 55160 Meuse Grand Est 03 29 87 30 33 Le Château d’Hannoncelles est une maison forte de la fin du Moyen Âge (premier quart du XVIe siècle). Il connaît quelques ajouts pendant la Renaissance. D’autres modifications sont apportées après la guerre de 1914-1918.

Le bâtiment présente notamment des meurtrières, des arbalétrières, deux pavillons, dont celui dit « du duc de Lorraine » , ainsi qu’une chapelle au premier étage, toujours visible.

Le château est classé au titre des Monuments historiques en 1992. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Ville-en-Woëvre Autres Lieu Château d'Hannoncelles Adresse Château d'Hannoncelles, 55160 Ville-en-Woëvre Ville Ville-en-Woëvre Departement Meuse Lieu Ville Château d'Hannoncelles Ville-en-Woëvre

Château d'Hannoncelles Ville-en-Woëvre Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ville-en-woevre/

Visite guidée des extérieurs, de la chapelle et du parc d’un château datant du XVIe siècle Château d’Hannoncelles 2023-09-17 was last modified: by Visite guidée des extérieurs, de la chapelle et du parc d’un château datant du XVIe siècle Château d’Hannoncelles Château d'Hannoncelles 17 septembre 2023 Château d'Hannoncelles Ville-en-Woëvre

Ville-en-Woëvre Meuse