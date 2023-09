Conférence de Yannick Cormier, photographe Château d’Excideuil Excideuil, 23 septembre 2023, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Conférence dans le cadre de son exposition TIERRA MAGICA, qui aborde les rituels et les mascarades du nord-ouest de l’Espagne et du Portugal. Ces processions semblent venir de très loin, du fond des âges, de sous la terre.

Photos en noir et blanc de paysages embrumés et d’apparitions soudaines..

Château d’Excideuil Salles du castelet

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lecture as part of his TIERRA MAGICA exhibition, which focuses on the rituals and masquerades of northwest Spain and Portugal. These processions seem to come from far away, from the depths of time, from beneath the earth.

Black-and-white photos of misty landscapes and sudden apparitions.

Conferencia en el marco de su exposición TIERRA MÁGICA, dedicada a los rituales y mascaradas del noroeste de España y Portugal. Estas procesiones parecen venir de muy lejos, de las profundidades del tiempo, de debajo de la tierra.

Fotos en blanco y negro de paisajes brumosos y apariciones repentinas.

Vortrag im Rahmen seiner Ausstellung TIERRA MAGICA, die sich mit den Ritualen und Maskeraden im Nordwesten Spaniens und Portugals befasst. Diese Prozessionen scheinen von weit her zu kommen, aus den Tiefen des Zeitalters, unter der Erde.

Schwarz-Weiß-Fotos von nebelverhangenen Landschaften und plötzlichen Erscheinungen.

