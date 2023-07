Concert Mélancolie pour rire Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan, 15 octobre 2023, Saint-Maurice-d'Ételan.

Mathilde Maumont est comédienne et chanteuse. Depuis plus de 20 ans, elle explore les différents registres avec délectation. C’est avec ardeur qu’elle porte sur scène les textes de Colette qu’elle aime tant.

Jean Philippe Guillo est pianiste. De formation classique, il a parcouru le monde en tant que pianiste international. Il est actuellement professeur au Conservatoire National de Bordeaux.

Leur rencontre, surprenante, nous offre un duo élégant et passionné.

Les textes de Colette, précis et sensuels, nous invitent à faire connaissance avec trois femmes de music-hall aux prises avec leurs contradictions, leurs désirs, le temps qui passe :

Une danseuse passionnée et solitaire, devisant avec son reflet dans le miroir en attendant que le rideau s’ouvre…

Une habilleuse bavarde et nostalgique, se remémorant les belles toilettes des music-hall parisiens…

Une accompagnatrice, discrète et consciencieuse, faisant ses petites études sur le genre humain à l’ombre de son piano…

Toutes trois ont en commun leur amour du métier et nous livrent avec lucidité et abandon quelques moments de vie, sombres ou pétillants…

La musique de Poulenc, tour à tour grave et charmeuse, doucement triste, languissante ou d’une légèreté désinvolte, souligne la complexité de ces sentiments.

Sa grâce et son ironie font résonner ces confidences et viennent prolonger cette douce sensation que nous avons nommée « mélancolie pour rire ».

Textes de Colette extraits de :

« La vagabonde », « L’entrave », « L’envers du music hall », « Les vrilles de la vigne »

Musiques de Francis Poulenc :

Nocturnes n 1, 6, 7, 8, Improvisations 13 et 15, Novelette n°3, Les chemins de l’amour.

Mathilde Maumont is an actress and singer. For over 20 years, she has been exploring different registers with relish. It is with ardor that she brings to the stage the texts of Colette that she loves so much.

Jean Philippe Guillo is a pianist. Classically trained, he has toured the world as an international pianist. He currently teaches at the Conservatoire National de Bordeaux.

Their surprising encounter offers us an elegant and passionate duo.

Colette’s precise, sensual texts invite us to get to know three music-hall women grappling with their contradictions, their desires and the passage of time:

A passionate, solitary dancer, chatting with her reflection in the mirror as she waits for the curtain to open?

A talkative, nostalgic dresser, reminiscing about the beautiful toilets of the Parisian music-hall?

An accompanist, discreet and conscientious, making her little studies on the human race in the shadow of her piano?

All three share a love of their profession, and share with us, with lucidity and abandon, a few moments of life, dark or sparkling?

Poulenc?s music, by turns grave and charming, gently sad, languid or light-heartedly casual, underlines the complexity of these feelings.

His grace and irony resonate with these confidences, prolonging the sweet sensation we call « melancholy for laughs ».

Texts by Colette from :

« La vagabonde », « L?entrave », « L?envers du music hall », « Les vrilles de la vigne »

Music by Francis Poulenc :

Nocturnes n 1, 6, 7, 8, Improvisations 13 and 15, Novelette n°3, Les chemins de l?amour

Mathilde Maumont es actriz y cantante. Desde hace más de 20 años, explora con gusto diferentes estilos. Le apasiona llevar a escena los amados textos de Colette.

Jean Philippe Guillo es pianista. De formación clásica, ha viajado por todo el mundo como pianista internacional. Actualmente es profesor en el Conservatorio Nacional de Burdeos.

Su sorprendente encuentro nos ofrece un dúo elegante y apasionado.

Las letras precisas y sensuales de Colette nos invitan a conocer a tres mujeres de music-hall que lidian con sus contradicciones, sus deseos y el paso del tiempo:

Una bailarina apasionada y solitaria, charlando con su reflejo en el espejo mientras espera a que se abra el telón..

¿Una modista parlanchina y nostálgica que recuerda los hermosos trajes del music-hall parisino?

¿Una acompañante, discreta y concienzuda, estudiando al género humano a la sombra de su piano?

Los tres comparten el amor por su profesión, y comparten con nosotros, con lucidez y abandono, algunos momentos de sus vidas, a la vez oscuros y chispeantes?

La música de Poulenc, a veces grave y encantadora, suavemente triste, lánguida o desenfadada, subraya la complejidad de estos sentimientos.

Su gracia y su ironía dan resonancia a estas confidencias y prolongan la dulce sensación que hemos llamado « melancolía para reír ».

Textos de Colette extraídos de :

« La vagabonde », « L’entrave », « L’envers du music hall », « Les vrilles de la vigne »

Música de Francis Poulenc :

Nocturnos n° 1, 6, 7, 8, Improvisaciones 13 y 15, Novelette n°3, Les chemins de l’amour

Mathilde Maumont ist Schauspielerin und Sängerin. Seit mehr als 20 Jahren erkundet sie mit Freude die verschiedenen Register. Sie bringt die Texte von Colette, die sie so sehr liebt, mit Begeisterung auf die Bühne.

Jean Philippe Guillo ist Pianist. Er hat eine klassische Ausbildung absolviert und ist als internationaler Pianist durch die Welt gereist. Derzeit ist er Professor am Conservatoire National de Bordeaux.

Ihre Begegnung ist überraschend und bietet uns ein elegantes und leidenschaftliches Duo.

Colettes präzise und sinnliche Texte laden uns dazu ein, drei Music-Hall-Frauen kennenzulernen, die mit ihren Widersprüchen, ihren Wünschen und der vergehenden Zeit zu kämpfen haben:

Eine leidenschaftliche und einsame Tänzerin, die mit ihrem Spiegelbild plaudert, während sie darauf wartet, dass sich der Vorhang öffnet

Eine gesprächige und nostalgische Garderobiere, die sich an die schönen Toiletten der Pariser Music Halls erinnert

Eine diskrete und gewissenhafte Begleiterin, die im Schatten ihres Klaviers ihre kleinen Studien über die Menschheit betreibt?

Alle drei haben ihre Liebe zum Beruf gemeinsam und erzählen uns mit Klarheit und Hingabe einige Momente aus ihrem Leben, düstere oder prickelnde?

Poulencs Musik, die abwechselnd ernst und charmant, sanft traurig, schmachtend oder leichtfüßig ist, unterstreicht die Komplexität dieser Gefühle.

Seine Anmut und Ironie bringen diese Vertraulichkeiten zum Klingen und verlängern das süße Gefühl, das wir als « Melancholie zum Lachen » bezeichnet haben.

Texte von Colette aus :

« La vagabonde », « L’entrave », « L’envers du music hall », « Les vrilles de la vigne » (Die Ranken der Rebe)

Musik von Francis Poulenc :

Nocturnes Nr. 1, 6, 7, 8, Improvisationen 13 und 15, Novelette Nr. 3, Les chemins de l’amour

