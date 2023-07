Concert Fanny Azzuro Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan, 8 octobre 2023, Saint-Maurice-d'Ételan.

Saint-Maurice-d’Ételan,Seine-Maritime

Habituée d’Ételan, Fanny Azzuro a choisi cette année un programme Chopin/ Schumann qui conviendra parfaitement au piano du château, avec la 4e ballade et les Scènes d’enfants de Schumann, complétés par quelques Etudes-Tableaux (douces) de Rachmaninov..

2023-10-08 17:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Château d’Etelan

Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie



A regular at Ételan, this year Fanny Azzuro has chosen a Chopin/Schumann program perfectly suited to the château’s piano, with Schumann’s 4th Ballade and Children’s Scenes, complemented by a few (gentle) Etudes-Tableaux by Rachmaninov.

Habitual del Ételan, Fanny Azzuro ha elegido este año un programa Chopin/Schumann perfectamente adaptado al piano del castillo, con la 4ª Balada y las Escenas infantiles de Schumann, completadas por varios (suaves) Estudios-Tableaux de Rachmaninov.

Ballade und die Kinderszenen von Schumann, ergänzt durch einige (sanfte) Etudes-Tableaux von Rachmaninow.

Mise à jour le 2023-07-04 par Normandie Tourisme / Attitude Manche