Concert Chants d’Amour par Camille Chapron Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan, 24 septembre 2023, Saint-Maurice-d'Ételan.

Saint-Maurice-d’Ételan,Seine-Maritime

La soprano et pianiste Camille Chapron, lauréate du concours national de piano de Sucy en Brie, deuxième prix de chant au concours « jeunes talents » du Cap Ferret Music festival interprètera :

Vincenzo Bellini

Il fervido desiderio

La farfalletta

Ma rendi pur contento

Gaetano Donizetti

Eterno amore e fè

Frédéric Chopin

Życzenie

Gabriel Fauré

Le papillon et la fleur

Barcarolle opus 44 n°4

Mel Bonis

Invocation

La mer

Jules Massenet

Nuit d’Espagne

Enrique Granados

Danse Espagnole N°5 « Andaluza »

Erik Satie

Trois mélodies de 1886

Les anges, Elégie, Sylvie

Carlos Gardel

Por una Cabeza

Kurt Weill

Youkali

Après un Diplôme d’Etudes Musicales de Piano au Conservatoire de Meudon et parallèlement à des études de Musicologie à la Sorbonne, Camille découvre le chant lyrique et entre au Conservatoire de Boulogne.

Elle participe à de nombreuses masterclass, notamment avec Philippe Jaroussky, Sherrill Milnes, Sophie Marin-Degor et Sophie Pondjiclis.

Elle rejoint ensuite l’Anton Brückner Privatuniversität de Linz en Autriche et enrichit sa formation à l’École de Haut Perfectionnement Musical de Saluzzo avec Luciana Serra en Italie.

Camille est lauréate du concours national de piano de Sucy en Brie. Elle a obtenu un deuxième prix de chant au concours « jeunes talents » du Cap Ferret Music festival et a remporté le tremplin musical de la mairie du XIIIème en 2016.

Cette saison, avec l’Ensemble Matheus, elle participe à la création du spectacle « Breakdance Opera » à Vannes, sous la direction de Jean-Christophe Spinosi.

Camille est professeur de piano à l’Institut Musical Suzuki de Paris depuis 2008.

Elle a été invitée dans plusieurs festivals en France et en Europe et continue de se produire en public..

2023-09-24 17:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Château d’Etelan

Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie



Soprano and pianist Camille Chapron, winner of the national piano competition in Sucy en Brie and second prize for singing at the Cap Ferret Music Festival’s « young talent » competition, will perform :

Vincenzo Bellini

Il fervido desiderio

La farfalletta

Ma rendi pur contento

Gaetano Donizetti

Eterno amore e fè

Frédéric Chopin

?yczenie

Gabriel Fauré

Le papillon et la fleur

Barcarolle opus 44 n°4

Mel Bonis

Invocation

La mer

Jules Massenet

Spanish Night

Enrique Granados

Spanish Dance No.5 « Andaluza

Erik Satie

Three melodies from 1886

Les anges, Elégie, Sylvie

Carlos Gardel

Por una Cabeza

Kurt Weill

Youkali

After obtaining a Diplôme d?Etudes Musicales in Piano at the Conservatoire de Meudon and studying Musicology at the Sorbonne, Camille discovered opera singing and entered the Conservatoire de Boulogne.

She took part in numerous masterclasses, notably with Philippe Jaroussky, Sherrill Milnes, Sophie Marin-Degor and Sophie Pondjiclis.

She then joined the Anton Brückner Privatuniversität in Linz, Austria, and furthered her training at the École de Haut Perfectionnement Musical in Saluzzo, Italy, with Luciana Serra.

Camille is a prizewinner at the Sucy en Brie national piano competition. She won second prize for singing at the Cap Ferret Music Festival?s « young talents » competition, and was the winner of the tremplin musical de la mairie du XIIIème in 2016.

This season, with Ensemble Matheus, she is taking part in the creation of the show « Breakdance Opera » in Vannes, under the direction of Jean-Christophe Spinosi.

Camille has been a piano teacher at the Suzuki Musical Institute in Paris since 2008.

She has been invited to several festivals in France and Europe, and continues to perform in public.

La soprano y pianista Camille Chapron, ganadora del concurso nacional de piano Sucy en Brie y del segundo premio de canto del concurso de « jóvenes talentos » del Festival de Música de Cap Ferret, actuará :

Vincenzo Bellini

El ferviente deseo

La farfalletta

Ma rendi pur contento

Gaetano Donizetti

Eterno amore e fè

Frédéric Chopin

?yczenie

Gabriel Fauré

La mariposa y la flor

Barcarola opus 44 n°4

Mel Bonis

Invocación

El mar

Jules Massenet

Noche española

Enrique Granados

Danza española nº 5 « Andaluza

Erik Satie

Tres melodías de 1886

Les anges, Elégie, Sylvie

Carlos Gardel

Por una Cabeza

Kurt Weill

Youkali

Tras obtener el Diploma de Estudios Musicales en Piano en el Conservatorio de Meudon y estudiar Musicología en la Sorbona, Camille descubre el canto lírico e ingresa en el Conservatorio de Boulogne.

Participó en numerosas clases magistrales, en particular con Philippe Jaroussky, Sherrill Milnes, Sophie Marin-Degor y Sophie Pondjiclis.

Posteriormente ingresó en la Anton Brückner Privatuniversität de Linz (Austria) y amplió su formación en la École de Haut Perfectionnement Musical de Saluzzo (Italia) con Luciana Serra.

Camille ganó el concurso nacional de piano de Sucy en Brie. Obtuvo el segundo premio de canto en el concurso de « jóvenes talentos » del Festival de Música de Cap Ferret y fue la ganadora del concurso trampolín musical del ayuntamiento del distrito 13 en 2016.

Esta temporada, con el Ensemble Matheus, participa en la creación del espectáculo « Breakdance Opera » en Vannes, bajo la dirección de Jean-Christophe Spinosi.

Camille es profesora de piano en el Instituto Musical Suzuki de París desde 2008.

Ha sido invitada a varios festivales en Francia y Europa y sigue actuando en público.

Die Sopranistin und Pianistin Camille Chapron, Gewinnerin des nationalen Klavierwettbewerbs in Sucy en Brie, zweiter Preis für Gesang beim Wettbewerb « Junge Talente » des Cap Ferret Musikfestivals, wird interpretieren :

Vincenzo Bellini

Il fervido desiderio

La farfalletta

Ma rendi pur contento

Gaetano Donizetti

Eterno amore e fè

Frédéric Chopin

?yczenie

Gabriel Fauré

Der Schmetterling und die Blume

Barcarolle op. 44 Nr. 4

Mel Bonis

Invocation

Das Meer

Jules Massenet

Spanische Nacht

Enrique Granados

Spanischer Tanz Nr. 5 « Andaluza »

Erik Satie

Drei Melodien aus dem Jahr 1886

Die Engel, Elegie, Sylvie

Carlos Gardel

Por una Cabeza

Kurt Weill

Youkali

Nach einem Diplôme d’Etudes Musicales für Klavier am Konservatorium von Meudon und parallel dazu einem Studium der Musikwissenschaft an der Sorbonne entdeckte Camille den Operngesang und trat in das Konservatorium von Boulogne ein.

Sie nahm an zahlreichen Meisterkursen teil, u. a. mit Philippe Jaroussky, Sherrill Milnes, Sophie Marin-Degor und Sophie Pondjiclis.

Anschließend wechselte sie an die Anton Brückner Privatuniversität in Linz, Österreich, und erweiterte ihre Ausbildung an der Scuola di Haut Perfezione Musicale di Saluzzo bei Luciana Serra in Italien.

Camille ist Preisträgerin des nationalen Klavierwettbewerbs in Sucy en Brie. Sie erhielt einen zweiten Preis für Gesang beim Wettbewerb « Junge Talente » des Cap Ferret Music Festival und gewann 2016 das Musik-Sprungbrett des Rathauses des XIII.

In dieser Saison nimmt sie mit dem Ensemble Matheus an der Uraufführung der « Breakdance Opera » in Vannes unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi teil.

Seit 2008 ist Camille Klavierlehrerin am Institut Musical Suzuki in Paris.

Sie wurde zu mehreren Festivals in Frankreich und Europa eingeladen und tritt weiterhin öffentlich auf.

