Concert Quator 3.XIII Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan, 3 septembre 2023, Saint-Maurice-d'Ételan.

Saint-Maurice-d’Ételan,Seine-Maritime

En vingt ans d’aventures partagées, les musiciennes du Quatuor 3.XIII ont toujours eu à cœur de partager leur passion pour la richesse du répertoire pour quatuor à cordes.

Elles ont autant de plaisir à interpréter les œuvres emblématiques de cette formation qu’à faire découvrir des compositeurs moins médiatisés.

Ce qui les fait vibrer?

– le partage de la scène, que ce soit avec un didgeridoo pour un programme australien ou un comédien pour une évocation littéraire ou encore une chanteuse pour un programme italien.

– la rencontre et les échanges avec les publics

– redessiner les contours de l’expérience des spectateurs dans des lieux insolites( tramway, jardin, écoles , musées,maisons de retraite…)et par la création de spectacles au carrefour des arts( concerts- lecture, contes musicaux, film…)

PROGRAMME

Quatuor nº1 op.18 de Beethoven

Quatuor nº4 de Grazyna Bacewicz.

2023-09-03 17:00:00 fin : 2023-09-03 18:00:00. .

Château d’Etelan

Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie



In twenty years of shared adventures, the musicians of Quatuor 3.XIII have always been keen to share their passion for the richness of the string quartet repertoire.

They take as much pleasure in interpreting the quartet?s emblematic works as they do in helping audiences discover lesser-known composers.

What makes them tick?

? sharing the stage, whether with a didgeridoo for an Australian program, an actor for a literary evocation, or a singer for an Italian program.

? encounters and exchanges with audiences

? redrawing the contours of the audience experience in unusual places (tramways, gardens, schools, museums, retirement homes, etc.) and by creating shows at the crossroads of the arts (concerts-readings, musical tales, films, etc.)

PROGRAM

Quartet nº1 op.18 by Beethoven

Quartet No.4 by Grazyna Bacewicz

En veinte años de aventuras compartidas, los músicos del Quatuor 3.XIII siempre han querido compartir su pasión por la riqueza del repertorio para cuarteto de cuerda.

Disfrutan tanto interpretando las obras emblemáticas del cuarteto como ayudando al público a descubrir compositores menos conocidos.

¿Qué les mueve?

? compartir el escenario, ya sea con un didgeridoo para un programa australiano, un actor para una evocación literaria o un cantante para un programa italiano.

? encontrarse e interactuar con el público

? redibujando los contornos de la experiencia del público en lugares insólitos (tranvías, jardines, escuelas, museos, residencias de ancianos, etc.) y creando espectáculos en la encrucijada de las artes (conciertos-lectura, cuentos musicales, películas, etc.)

PROGRAMA

Cuarteto nº1 op.18 de Beethoven

Cuarteto nº4 de Grazyna Bacewicz

Die Musikerinnen des Quatuor 3.XIII haben in den zwanzig Jahren ihrer gemeinsamen Abenteuer immer ihre Leidenschaft für das reiche Repertoire für Streichquartett geteilt.

Die Musikerinnen und Musiker des Quartetts haben sowohl Freude daran, die typischen Werke dieser Formation zu interpretieren, als auch weniger bekannte Komponisten zu entdecken.

Was sie begeistert?

? die gemeinsame Nutzung der Bühne, sei es mit einem Didgeridoo für ein australisches Programm, einem Schauspieler für eine literarische Erinnerung oder einer Sängerin für ein italienisches Programm.

? die Begegnung und der Austausch mit dem Publikum

? die Konturen der Zuschauererfahrung an ungewöhnlichen Orten (Straßenbahn, Garten, Schulen, Museen, Altenheime usw.) und durch die Schaffung von Aufführungen an der Schnittstelle der Künste (Konzerte – Lesungen, musikalische Märchen, Filme usw.) neu zu definieren

PROGRAMM

Quartett Nr. 1 op. 18 von Beethoven

Quartett Nr. 4 von Grazyna Bacewicz

