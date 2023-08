Les récitals sous les étoiles au Château d’Estoublon Château d’Estoublon Fontvieille, 5 septembre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Partagez un moment privilégié dans le cadre des Récitals sous les étoiles avec trois concerts de prestige au Château d’Estoublon, mardi 05, mercredi 06 et jeudi 07 septembre, à 21h !.

2023-09-05 21:00:00 fin : 2023-09-05 . EUR.

Château d’Estoublon Route de Maussane

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Share a special moment as part of the Recitals under the stars, with three prestigious concerts at Château d’Estoublon, on Tuesday 05, Wednesday 06 and Thursday 07 September, at 9pm!

Comparta un momento especial en el marco del ciclo Recitales bajo las estrellas, con tres prestigiosos conciertos en el Château d’Estoublon, el martes 05, miércoles 06 y jueves 07 de septiembre, a las 21:00 horas

Teilen Sie einen besonderen Moment im Rahmen der Liederabende unter dem Sternenhimmel mit drei prestigeträchtigen Konzerten im Château d’Estoublon am Dienstag, den 05., Mittwoch, den 06. und Donnerstag, den 07. September, jeweils um 21 Uhr!

