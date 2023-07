exposition: « traces du passé mémoires familiales » Château d’Essalois Chambles Catégories d’Évènement: Chambles

exposition: « traces du passé mémoires familiales »

16 et 17 septembre

Château d'Essalois

Entrée libre

Présentation d'objets ayant trait à ( l'école, les grands moments de la vie, la guerre, la vie professionnelle etc.) de documents ( cahier intimes, cahier d'écolier, testamentsventes privées, manuscrits etc.). Tous ces objets proviennent des habitants de la commune .

Château d'Essalois
42170 chambles
Chambles
42170
Loire
Auvergne-Rhône-Alpes

château du XVIe
parkings à proximité

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

