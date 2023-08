Entre vie de chateau et vie de chantier Château d’Esquelbecq Esquelbecq Catégories d’Évènement: Esquelbecq

Nord Entre vie de chateau et vie de chantier Château d’Esquelbecq Esquelbecq, 16 septembre 2023, Esquelbecq. Entre vie de chateau et vie de chantier 16 et 17 septembre Château d’Esquelbecq 10€ Entre vie de chateau et vie de chantier. Depuis qu’un nouveau souffle a été insuflé pour faire revivre les lieux, la vie de chantier a dominée cette belle vie de chateau qui existait il y a tout juste 39 ans jour pour jour. venez revvire les differentes eetapes de cette reconquete.

Les artisans qui participent à la restauration du monument seront de retour pour des démonstrations : un moment interactif sur le chantier et mise en lumière des savoir-faire essentiels à la préservation du patrimoine. Château d’Esquelbecq 10 place Bergerot – 59470 Esquelbecq Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France 06 73 44 06 66 http://www.chateau-esquelbecq.com https://www.facebook.com/chateaudesquelbecq A 60 km au nord de Lille, au coeur des Hauts de Flandre, le Château d’Esquelbecq est l’un des derniers joyaux flamands. Ses douves, ses tours, son colombier du XVIIe siècle et surtout ses jardins flamands Renaissance font de cette propriété un site d’exception, classé Monument historique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00
Château d'Esquelbecq
10 place Bergerot - 59470 Esquelbecq
Esquelbecq
Nord

