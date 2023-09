Cet évènement est passé Visite guidées du château d’Esparron de Verdon par son propriétaire -samedi 16/9 à16H Château d’Esparron Esparron-de-Verdon Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Esparron-de-Verdon Visite guidées du château d’Esparron de Verdon par son propriétaire -samedi 16/9 à16H Château d’Esparron Esparron-de-Verdon, 16 septembre 2023, Esparron-de-Verdon. Visite guidées du château d’Esparron de Verdon par son propriétaire -samedi 16/9 à16H Samedi 16 septembre, 16h00 Château d’Esparron Visite guidée du château d’Esparron par son propriétaire. Pied du donjon, hall d’entrée et cuisine, escalier à vis, ascension du donjon, cour, jardin. Mobilier et famille (de Castellane) d’origine.

Rendez-vous devant la grille. Château d’Esparron 04800 Esparron de verdon Esparron-de-Verdon 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.billetweb.fr/visite-du-chateau-desparron-jep-2023-sam-aprem Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 C Jacques Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Esparron-de-Verdon Autres Lieu Château d'Esparron Adresse 04800 Esparron de verdon Ville Esparron-de-Verdon Departement Alpes-de-Haute-Provence Lieu Ville Château d'Esparron Esparron-de-Verdon latitude longitude 43.739017;5.97557

Château d'Esparron Esparron-de-Verdon Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/esparron-de-verdon/