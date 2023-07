LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ – LA HOULALA COMPAGNIE Château des Vignes Quelaines-Saint-Gault, 18 juillet 2023, Quelaines-Saint-Gault.

Quelaines-Saint-Gault,Mayenne

Venez assister à la représentation Le Songe d’une Nuit d’été de La Houlala Compagnie le 18 ou 19 juillet à Quelaines-Saint-Gault !.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . .

Château des Vignes

Quelaines-Saint-Gault 53360 Mayenne Pays de la Loire



Come and see La Houlala Compagnie’s performance of Le Songe d’une Nuit d’été on July 18 or 19 in Quelaines-Saint-Gault!

Venga a ver la representación de Le Songe d’une Nuit d’été de La Houlala Compagnie los días 18 y 19 de julio en Quelaines-Saint-Gault

Besuchen Sie die Aufführung Le Songe d’une Nuit d’été von La Houlala Compagnie am 18. oder 19. Juli in Quelaines-Saint-Gault!

