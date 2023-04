Échanges de graines d’Europe Château des Vergnes Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Échanges de graines d’Europe Château des Vergnes Clermont-Ferrand, 10 mai 2023, Clermont-Ferrand. Échanges de graines d’Europe Mercredi 10 mai, 14h00 Château des Vergnes Clermont-Ferrand Entrée libre et gratuite Mercredi 10 mai, de 14h à 16h, place des Vergnes à Clermont-Ferrand, venez troquer vos plantes et graines !

Nous serons aux côtés des services civiques de la Mairie Annexe des Vergnes pour vous proposer des animations. Château des Vergnes Clermont-Ferrand place des vergnes clermont-ferrand Clermont-Ferrand 63000 les vergnes Puy-de-Dôme Auvergne [{« type »: « link », « value »: « https://europedirectclermont63.eu/event/echanges-de-graines-deurope/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

graines plantes Centre Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme

