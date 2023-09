Cet évènement est passé Ateliers d’artiste au Château des Vergnes Château des Vergnes Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Ateliers d'artiste au Château des Vergnes

Château des Vergnes Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023

Samedi 16 septembre, 15h00

L'École Supérieur d'Art de Clermont Métropole propose des ateliers d'art plastique parents/enfants. Ces ateliers seront guidés par des étudiant·es ou de jeunes diplômé·es de l'école, iels proposeront une expérience singulière d'initiation à l'art en lien avec le quartier des Vergnes.

Château des Vergnes
Rue du château des Vergnes, Clermont-Ferrand, 63100

