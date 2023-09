« Sur la trace des cours d’eau » : à la découverte de la biodiversité Château des Vergnes Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand.

« Sur la trace des cours d’eau » : à la découverte de la biodiversité Samedi 16 septembre, 10h00, 14h30, 16h00 Château des Vergnes

Le nom « Vergnes » vient d’un autre nom de l’aulne, arbre des milieux humides qui était très présent ici autrefois. Au cours de cette balade, nous irons à la rencontre des habitants non-humains du quartier : des arbres, des fleurs sauvages qui s’invitent sur les trottoirs, et des bêtes petites et grosses… Et nous retracerons l’histoire du quartier au fil des indices qu’ils nous livrent.

Cette balade est proposée par l’association Family social club, en partenariat avec la direction de la culture de la ville de Clermont-Ferrand.

Rendez-vous devant le château des Vergnes (terminus de l’arrêt de tram).

Château des Vergnes Rue du château des Vergnes, Clermont-Ferrand, 63100 Clermont-Ferrand 63100 Les Vergnes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

@Clermont Auvergne Métropole