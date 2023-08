Exposition Singulier, pluriel : portraits d’habitants du quartier Château des Vergnes Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Exposition Singulier, pluriel : portraits d’habitants du quartier Château des Vergnes Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand. Exposition Singulier, pluriel : portraits d’habitants du quartier Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Château des Vergnes Cette exposition porte sur le dessinateur Jacques Moiroud qui a arpenté le territoires des Vergnes pendant plusieurs mois à la rencontre de ses habitants et des professionnels qui œuvrent quotidiennement sur le quartier. Il en a tiré une centaine de portraits dessinés à l’encre.

Exposition dans le château, par l’association Ligne de fond Jacques Moiroud. Château des Vergnes Rue du château des Vergnes, Clermont-Ferrand, 63100 Clermont-Ferrand 63100 Les Vergnes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 @Clermont Auvergne Métropole Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Château des Vergnes Adresse Rue du château des Vergnes, Clermont-Ferrand, 63100 Ville Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Château des Vergnes Clermont-Ferrand latitude longitude 45.807828;3.128466

Château des Vergnes Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/