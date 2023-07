Animation nocturne Château des Vaux La Loupe, 17 septembre 2023, La Loupe.

Animation nocturne Dimanche 17 septembre, 21h00 Château des Vaux

Animations, repas et feu d’artifice à 21 h

Château des Vaux Route de Trocadéro, Saint-Maurice-Saint-Germain, 28240 La Loupe La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 53 70 70 http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org Dans un environnement boisé, grand parc paysager et jardins à la française (2 ha paysagé, 2 ha jardins). Mosaïculture d’été, bassin central – grande orangerie. Collection de plantes vivaces, arbustes, arbres, et conifères. Temple de l’amour et pigeonnier. Sortie la Loupe et Pontgouin, au lieu dit « la Couronne » prendre à droite en venant de Chartres – suivre fléchage « Château des Vaux »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T21:00:00+02:00 – 2023-09-17T21:30:00+02:00

@ Apprentis d’Auteuil