Journées européennes du patrimoine – Visite du parc du château des Vaults 16 et 17 septembre Château des Vaults – Domaine du Closel Visite libre : Gratuit | Visite guidée : 2€ | Vente de vin au verre et dégustations de vin

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le parc du château des Vaults ouvre au public.

Venez découvrir ce parc agricole, ses arbres et son paysage le temps d’un week-end. Un circuit autonome vous permet de connaître l’histoire du domaine, la biodiversité, et les paysages de Savennières.

Visite libre gratuite / Visites guidées / Vente de vin au verre et dégustations

Château des Vaults – Domaine du Closel 1 place du Mail, 49170, Savennières, France Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33241728100 http://www.savennieres-closel.com/ https://www.facebook.com/domaineduclosel;https://www.instagram.com/domaineduclosel/?hl=fr [{« type »: « phone », « value »: « 0241728100 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@savennieres-closel.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680518922 »}] Le Domaine du Closel est situé au Château des Vaults, à Savennières. Nous sommes jardiniers du paysage et de sa biodiversité avec vocation de la respecter, de la conserver, de la mettre en valeur dans des vins de terroir authentiques et vivants. Les vins sont certifiés agriculture biologique depuis 2009 et en biodynamie depuis 2015.

Nous avons développé au Château des Vaults une offre d’activités « Les Heures Particulières » ; visites libres ou guidées du parc, des coteaux de vigne, accords vins et fromages, repas gastronomiques dans les salons du Château, festivals de musique et de littérature, etc… sont proposés aux visiteurs. Le Château des Vaults se trouve près de l’église, sur la place du Mail, dans le bourg de Savennières, situé sur les bords de Loire, à 15 kms au sud-ouest d’Angers. Possibilité de se stationner sur le parking de la place du mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00