Présentation guidée et historique des vestiges du Château Royal de Montceaux-les-Meaux 16 et 17 septembre Château des trois Reines (Château royal de Montceaux)

Pour les Journées européennes du patrimoine, à 14h et 17h, les propriétaires vous feront comprendre et découvrir l’histoire de ce lieu qui fut au cœur de la Renaissance et de l’histoire de France par ses reines (Catherine de Médicis, Marie de Médicis et à un autre titre Gabrielle d’Estrée), par ses rois (Henri II , Henri III, Henri IV, Louis XIII), par son architecture et par son rôle dans les guerres de religion. La visite se termine par la visite de la Chapelle du Château dont l’autel fut offert par Louis XIV.

Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-Les-Meaux Montceaux-lès-Meaux 77470 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Libre de droits