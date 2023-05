Journée détente au château des Tourtes Château des Tourtes, 17 juin 2023, Val-de-Livenne.

Val-de-Livenne,Gironde

Nous vous proposons un week-end de détente au château des Tourtes. Au programme :

La petite méditation du « matin sourire »

• La réspiration – La vie !

• Boostez votre énergie.

•Repas » sain et équilibré »

• Méditation et détente

• Partage et échanges.

Château des Tourtes Saint Caprais de Blaye

Val-de-Livenne 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A relaxing weekend at the Château des Tourtes. On the program:

The « morning smile » meditation

? Respiration – Life!

? Boost your energy.

healthy and balanced meals

? Meditation and relaxation

? Sharing and exchange

Le proponemos un fin de semana de relax en el Château des Tourtes. En el programa:

La meditación de la sonrisa matutina

? Respiración – ¡Vida!

? Aumenta tu energía.

comidas sanas y equilibradas

? Meditación y relajación

? Compartir e intercambiar

Wir bieten Ihnen ein erholsames Wochenende im Château des Tourtes. Auf dem Programm stehen :

Die kleine Meditation des « lächelnden Morgens »?

? Die Einatmung – Das Leben!

? Boosten Sie Ihre Energie.

?Gesunde und ausgewogene Mahlzeit »

? Meditation und Entspannung

? Teilen und Austauschen

