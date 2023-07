Atelier de pratique artistique autour de l’exposition « Rebond, entre art et sport » Château des Tourelles Bois-Colombes, 16 septembre 2023, Bois-Colombes.

Atelier de pratique artistique autour de l’exposition « Rebond, entre art et sport » Samedi 16 septembre, 16h00 Château des Tourelles Accès uniquement sur réservation et limité à 15 personnes. Tout public à partir de 8 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Réservations ouvertes à partir du 4 septembre 2023. Durée de l’atelier : 1h30.

Consacrée au rapport entre art et sport, cette exposition regroupera une dizaine d’artistes contemporains. Les artistes proposeront leur regard décalé, coloré, bondissant, à travers la présentation de leurs œuvres. Un vocabulaire commun à l’art et au sport (technique, mouvement, et corps) sera ainsi développé, dans ce cadre.

Château des Tourelles 98 rue Paul-Déroulède 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 01.41.19.83.00 https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/actualites/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.41.19.83.48 »}] Situé dans le square Franklin-Roosevelt, le château des Tourelles a été construit en 1893 par les architectes colombiens Albert et Paul Leseine, à qui nous devons de nombreux bâtiments publics et privés locaux, notamment à Colombes.

Ce château au style éclectique typique du XIXe siècle (un mélange d’éléments architecturaux de diverses époques, du gothique à l’art nouveau) était une maison de villégiature privée. Acheté en 1928 par la ville de Bois-Colombes, il accueille alors des salles de réunion pour les associations, la caisse des écoles, la bibliothèque municipale ou encore, le bureau central de l’octroi. A partir de 1950, le château des Tourelles est loué par la Ville à la Sécurité sociale.

Depuis juin 2007 et le départ de la Sécurité sociale, le château des Tourelles était inoccupé. Le bâtiment va être réhabilité pour accueillir, fin 2022, un espace artistique contemporain accueillant expositions et artistes en résidence. Transilien, ligne J (Gare de Bois-Colombes), ligne L (Bécon-les-Bruyères et Gare des Vallées). Bus 178 (La Paix ou Gare de Bois-Colombes) et 167 (Hôtel de ville de Bois-Colombes)

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

