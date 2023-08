Visite commentée « Sur les pas des artistes qui ont séjourné à Cap d’Ail » Château des terrasses Cap-d’Ail, 16 septembre 2023, Cap-d'Ail.

Visite commentée « Sur les pas des artistes qui ont séjourné à Cap d’Ail » Samedi 16 septembre, 14h00 Château des terrasses Sur inscription

Depuis le Château des Terrasses, villa de style italien où la famille Impériale de Russie a séjourné, vous prendrez la direction du quartier Mala, qui vous dévoilera les somptueuses villas et jardins luxuriants, lieux de villégiature de nombreuses célébrités et artistes. Cet itinéraire se poursuivra sur le sentier du littoral et se terminera à la Villa Roc Fleuri pour découvrir l’exposition « FATRAS» du collectif d’art contemporain No-Made.

Château des terrasses 1 av du Général de Gaulle Cap d'ail Cap-d'Ail 06320 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 93 78 02 33 evenements@cap-dail.fr Dans un parc de verdure d'environ 2000 m2, le Château des Terrasses résolument tourné vers la mer offre une vue exceptionnelle. Construit en 1890, il vient d'être restauré à l'identique, son confort et sa beauté d'une rare perfection donne au lieu la sensation de découvrir une pierre précieuse patinée et forgée par le temps. Bus ligne 100 Nice-Menton Gare SNCF ou route RD 6098 (basse corniche)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

ville de Cap d’Ail