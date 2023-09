Cet évènement est passé Porte ouverte et visite du site château des templiers Château des Templiers Cornusse Catégories d’Évènement: Cher

Cornusse Porte ouverte et visite du site château des templiers Château des Templiers Cornusse, 16 septembre 2023, Cornusse. Porte ouverte et visite du site château des templiers 16 et 17 septembre Château des Templiers Visite guidée d’un château de plus de 1000 ans. Château des Templiers Route de Bengy 18350 Cornusse Cornusse 18350 Cher Centre-Val de Loire 06 12 30 78 33 http://www.musipark.eu Le château de Cornusse, demeure féodale restaurée tout à la fin du XIXe siècle, a longtemps été la résidence d’été des archevêques de Bourges jusqu’à ce qu’ils la transfèrent (au XVIIIe siècle) au château de Turly. On trouve d’ailleurs sur l’une des cheminées ornementales du château, les armes de Jean Cœur, archevêque de Bourges au XVe siècle et fils du Grand Argentier. Propriété au début de la IIIe République des sœurs Triboudet de Maimbray, le château passe aux mains d’Henri Martin-Zédé à la fin du XIXe siècle. Celui-ci, ingénieur d’origine parisienne était le frère de Georges Martin-Zédé, avocat et industriel ayant fait fortune aux côtés du chocolatier Menier. gare de Bourges et gare de Bengy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Nelly DELAGE Détails Catégories d’Évènement: Cher, Cornusse Autres Lieu Château des Templiers Adresse Route de Bengy 18350 Cornusse Ville Cornusse Departement Cher Lieu Ville Château des Templiers Cornusse latitude longitude 46.96754;2.734343

Château des Templiers Cornusse Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornusse/