Exposition de dessins et de peintures Château des Stuarts Aubigny-sur-Nère, 1 octobre 2023, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

Le Groupe Artistique des Stuarts vous propose une exposition de peintures et de dessins dans le Château des Stuarts..

Samedi 2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:30:00. .

Château des Stuarts

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



The Groupe Artistique des Stuarts presents an exhibition of paintings and drawings in the Château des Stuarts.

El Stuarts Art Group presenta una exposición de pinturas y dibujos en el Château des Stuarts.

Die Stuarts Artistic Group bietet Ihnen eine Ausstellung von Gemälden und Zeichnungen im Schloss der Stuarts.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE