Découvrez les vestiges de ce manoir agricole du XIIe siècle 16 et 17 septembre Château des seigneurs de Durban Durban-Corbières. Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, le château des seigneurs de Durban vous ouvre ses portes. Au programme : – accueil du public dans le caveau du château pour une visite guidée,

– exposition de vestiges découverts au cours des 30 ans de chantier,

– rétrospective photographique des chantiers,

– exposition de cartes postales anciennes. Château des seigneurs de Durban D611, 11360 Durban-Corbières Occupé pendant 600 ans par la même famille, les Treilhes-Gléon-Durban, cet édifice était un manoir à vocation agricole plus que guerrière. Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges de l'édifice du XIIe siècle, remanié ensuite au XVIIe siècle. D611 direction Tuchan. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

