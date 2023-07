Marché nocturne et cinéma de plein air Château des Rudel Blaye, 24 août 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

Blaye vous propose une belle soirée d’été au coeur de la citadelle.

Dès 18h, vous pourrez y retrouver des artisans d’art.

Dès 19h, des food-trucks vous régalent de grillades, tapas et plats cuisinés pour partager un dîner convivial entre amis ou en famille. Lors du repas, le trio KGB en concert à partir de 20h, se fera une joie de reprendre des classiques de la chanson française.

Le film « Top Gun Maverick » devrait à coup sûr attirer les fans de l’inépuisable franchise..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 00:00:00. EUR.

Château des Rudel

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Blaye offers you a beautiful summer evening in the heart of the citadel.

From 6pm onwards, you’ll be able to meet up with craftsmen and women.

From 7pm, food-trucks will be serving grilled meats, tapas and ready-made meals for a convivial dinner with friends or family. During the meal, the KGB trio will be in concert from 8pm, performing covers of French chanson classics.

The film « Top Gun Maverick » is sure to attract fans of the inexhaustible franchise.

Blaye le ofrece una magnífica velada estival en el corazón de la ciudadela.

A partir de las 18:00 horas, podrá encontrarse con un abanico de artes y oficios.

A partir de las 19:00, los food-trucks servirán carnes a la brasa, tapas y platos preparados para una cena de convivencia entre amigos o en familia. Durante la comida, el trío KGB ofrecerá un concierto a partir de las 20:00, interpretando versiones de clásicos de la chanson francesa.

La película « Top Gun Maverick » atraerá sin duda a los fans de la imperecedera franquicia.

Blaye lädt Sie zu einem schönen Sommerabend im Herzen der Zitadelle ein.

Ab 18 Uhr können Sie dort Kunsthandwerker antreffen.

Ab 19 Uhr verwöhnen Sie Foodtrucks mit Gegrilltem, Tapas und Fertiggerichten, um ein gemütliches Abendessen mit Freunden oder der Familie zu teilen. Während des Essens tritt ab 20 Uhr das Trio KGB auf, das sich darauf freut, Klassiker des französischen Chansons zu covern.

Der Film « ?Top Gun Maverick? » wird die Fans des unerschöpflichen Franchise mit Sicherheit anlocken.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Blaye