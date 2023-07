Marché nocturne et cinéma de plein air Château des Rudel Blaye, 27 juillet 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

Blaye vous propose une belle soirée d’été au coeur de la citadelle.

Dès 18h, vous pourez y retourver des artisans d’art.

Dès 19h, des food trucks vous régalent de grillades, tapas et plats cuisinés pour partager un dîner convivial entre amis ou en famille. Lors du repas, un concert réchauffera l’ambiance.

La diffusion du film « Aline », une œuvre inspirée de la vie de Céline Dion, dont le rôle est campé par l’actrice française Valérie Lemercier se tiendra au coeur de la citdellle. Avant cela, et toujours en présence des producteurs et créateurs, le concert du groupe Hippy’s Not Dead débutera à 20 h. Le style pop rock anglo-saxon se croisera avec la banda de la Cocarde Banda 33 qui assurera un interlude entre 21h et 21h30..

Château des Rudel

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Blaye offers you a beautiful summer evening in the heart of the citadel.

From 6pm onwards, you’ll be able to meet up with craftsmen and women.

From 7pm, food trucks will treat you to grilled meats, tapas and ready-made dishes for a convivial dinner with friends or family. During the meal, a concert will warm up the atmosphere.

The film « Aline », inspired by the life of Céline Dion and starring French actress Valérie Lemercier, will be shown in the heart of the town. Prior to this, and still in the presence of the producers and creators, the concert by the band Hippy?s Not Dead will kick off at 8pm. The Anglo-Saxon pop-rock style will intersect with the Cocarde Banda 33, who will provide an interlude between 9 and 9:30pm.

Blaye le ofrece una magnífica velada estival en el corazón de la ciudadela.

A partir de las 18:00, podrá encontrarse con artesanos.

A partir de las 19:00, los food trucks servirán carnes a la brasa, tapas y platos preparados para una cena de convivencia entre amigos o en familia. Durante la comida, un concierto calentará el ambiente.

En el corazón de la ciudad se proyectará la película « Aline », inspirada en la vida de Céline Dion y protagonizada por la actriz francesa Valérie Lemercier. Previamente, y siempre en presencia de los productores y creadores, dará comienzo a las 20:00 horas el concierto del grupo Hippy’s Not Dead. El estilo pop rock anglosajón se cruzará con la banda Cocarde Banda 33, que ofrecerá un interludio entre las 21:00 y las 21:30 horas.

Blaye lädt Sie zu einem schönen Sommerabend im Herzen der Zitadelle ein.

Ab 18 Uhr können Sie dort Kunsthandwerker wiedersehen.

Ab 19 Uhr verwöhnen Sie Foodtrucks mit Gegrilltem, Tapas und Fertiggerichten, um ein gemütliches Abendessen mit Freunden oder der Familie zu teilen. Während des Essens wird ein Konzert die Stimmung aufheizen.

Im Herzen der Stadt wird der Film « ?Aline? » gezeigt, der auf dem Leben von Céline Dion basiert und von der französischen Schauspielerin Valérie Lemercier gespielt wird. Zuvor findet um 20 Uhr ein Konzert der Band Hippy?s Not Dead statt, bei dem auch die Produzenten und Macher anwesend sind. Der angelsächsische Pop-Rock-Stil wird sich mit der Cocarde Banda 33 kreuzen, die zwischen 21.00 und 21.30 Uhr für ein Intermezzo sorgen wird.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Blaye