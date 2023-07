Visite du château des Rubins – Observatoire des Alpes Chateau des Rubins Sallanches, 16 septembre 2023, Sallanches.

Journées du Patrimoine 2023 au château des Rubins – Observatoire des Alpes.

Découvrez une scénographie innovante constituée d’une cinquantaine de modules interactifs répartis en quatre étages et autant de thématiques :

1° La géologie et la glaciologie

2° La faune et la flore

3° L’histoire de l’homme dans les montagnes

4° Les évolutions du climat

Le parcours couvre plus de 500m2 pour une visite d’environ deux heures dans une ambiance lumineuse et sonore immersive. Les informations sont légères, mais précises et diffusées en trois langues : français, anglais et italien.

L’équipe du château propose également une large gamme d’activités et d’ateliers pour les familles.

©David Machet / Château des Rubins