Atelier à fond les galons au château des Rubins Chateau des Rubins Sallanches Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

SALLANCHES Atelier à fond les galons au château des Rubins Chateau des Rubins Sallanches, 16 septembre 2023, Sallanches. Atelier à fond les galons au château des Rubins 16 et 17 septembre Chateau des Rubins Deux séances par jour à 10h et 14h. Durée 2h, de 10 à 99 ans, 6,50€/ enfant. 8,50€/adulte. 6 personnes max par séance. Atelier : A fond les galons ! Initiez-vous au tissage aux tablettes, technique utilisée à la période médiévale pour égayer les habits, créer des ceintures et bandoulières… Suivez le fil de l’histoire pour devenir beau comme un prince ou une princesse ! Chateau des Rubins 105 montée des Rubins, 74700 Sallanches Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « rubins@sallanches.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0450908303 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©Château des Rubins Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, SALLANCHES Autres Lieu Chateau des Rubins Adresse 105 montée des Rubins, 74700 Sallanches Ville Sallanches Departement Haute-Savoie Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Chateau des Rubins Sallanches

Chateau des Rubins Sallanches Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sallanches/