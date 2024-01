Théâtre : L’Occupation Château des Rohan Saverne, mercredi 31 janvier 2024.

Dans L’Occupation, Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature 2022, dresse l’éblouissant portrait d’une femme de quarante ans à travers un moment essentiel de sa vie amoureuse. Ce court roman de 2002, au rythme rapide, nous fait entrer en empathie avec ce personnage étonnamment vivant. L’héroïne se sépare de l’homme qui partageait sa vie depuis cinq ans. C’est elle qui le quitte avec, sans doute, l’espoir de le retrouver un jour… Mais il s’éprend d’une autre dont il cache l’identité. Tout connaître alors de sa rivale sans visage devient une obsession et elle entre dans une passion jalouse qui occupe ses jours et envahit ses nuits… Nous partageons alors ses craintes, son ironie mordante, son langage cru, ses faiblesses et ses audaces qui la rendent bouleversante et drôle.

Avec le musicien Christophe Minck, Anne Consigny nous entraîne dans L’Occupation, dans la folle passion d’une femme d’aujourd’hui, infiniment vibrante et sensible, pour un spectacle marquant, tant par la force du texte que par sa superbe interprétation.

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est



