Spectacle de danse : Heres, Nel nome del figlio Château des Rohan Saverne, jeudi 25 janvier 2024.

Saverne Bas-Rhin

Début : 2024-01-25 20:30:00

fin : 2024-01-25

Avec Heres : Nel nome del figlio (Heres : Au nom du fils), l’Espace Rohan met à l’honneur la compagnie Ez3_Ezio Schiavulli en résidence auprès des Scènes du Nord-Alsace, dans le cadre du festival Décadanse.

Ce magnifique solo, chorégraphié et interprété par Ezio Schiavulli, explore les relations père-fils, entre absence et conflits. Inspirée des figures mythologiques d’Œdipe et de Télémaque, Heres questionne le poids de l’héritage, la transmission de l’expérience des pères et la capacité des fils à tracer un nouvel horizon, à bâtir une vie sur les bases chancelantes de l’absence de valeurs, de perspectives et de racines. Pour cheminer des mythes anciens à l’époque actuelle, le danseur est entouré sur scène par deux batteurs de renommée internationale, Elvire Jouve et Dario De Filippo.

Le trio hybride créé ainsi un environnement saisissant où le geste et la percussion font partager la puissance de ce qui est en jeu : la construction de l’identité sociale mais aussi la question des origines, notamment quand celle-ci oscille entre enracinement et déracinement.

Château des Rohan

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est



