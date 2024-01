Spectacle en famille : L’eau douce Château des Rohan Saverne, samedi 20 janvier 2024.

Saverne Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20

L’Eau douce se conçoit comme une rêverie chorégraphique, remuant la part étrange, légère et ludique de cet insaisissable élément qu’est l’eau. Conçu en direction des plus jeunes, le spectacle ramène à la surface des corps et des imaginaires tout un ensemble d’impressions, de sensations et de mouvements liés à notre lien intime et millénaire avec l’eau.

La compagnie Pernette nous entraine ainsi, en famille, dans un voyage à la découverte des différents états de l’eau. Une goutte tombe, un mouvement apparaît. Glace, vapeur, eau liquide tout est matière à créer et développer l’imagination. Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, la danseuse s’imprègne de l’humeur changeante de l’eau et s’inspire des êtres fantastiques nés de cet élément : sirènes, dragons des eaux, monstres marins, nymphes secrètes, séductrices et dangereuses… L’Eau douce cultive ainsi la part accueillante, fantastique, furieuse, ludique de l’eau… Pour s’en rapprocher au plus près, comprendre autrement et qui sait, prendre enfin soin de cette indispensable ressource.

EUR.

Château des Rohan

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région