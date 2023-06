Journée médiévale au château des Rohan de Pontivy Château des Rohan Pontivy, 17 septembre 2023, Pontivy.

Journée médiévale au château des Rohan de Pontivy Dimanche 17 septembre, 10h00 Château des Rohan Programme complet disponible début septembre / Inscription aux ateliers participatifs sur place au stand accueil (nombre de places limité)

Possibilité de restauration sur place (cuisine médiévale et stand de galettes en vente à emporter)

Le château des Rohan s’éveille à l’heure médiévale !

Soldats, chevaliers, archers et arbalétriers vous attendent de pied ferme. Saviez-vous qu’en Bretagne, certaines femmes ont été de puissantes cheffes de guerre ? Le château des Rohan vous invite à découvrir la place de la femme dans l’univers militaire médiéval !

Largement pratiqué par la royauté et la noblesse médiévales, l’art de la fauconnerie sera mis en lumière grâce à des spectacles théâtralisés. Envie de vous lancer un défi ? Venez tester l’escape game du fauconnier !

Dans la cour du château, venez découvrir l’univers des jeux médiévaux : jeux de plateaux, jeux d’adresse et de lancer… laissez-vous emporter par la fièvre du jeu !

Les savoir-faire artisanaux seront également à l’honneur le temps de cette journée.

Venez observer, échanger, jouer, voire même vous initier à quelques pratiques médiévales !

Château des Rohan 63 rue du Général de Gaulle, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne http://www.pontivy.fr https://ville-pontivy.bzh/decouvrir/histoire-patrimoine/le-chateau-des-rohan/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091568 Le château occupe l’extrémité d’un promontoire et forme un quadrilatère avec tours d’angle, le tout entouré de fossés secs. L’ensemble des constructions remonte au 15e siècle, avec quelques adjonctions et transformations postérieures. C’est vers 1485 qu’il fut construit par le vicomte Jean de Rohan. Les mâchicoulis sont en granit, à accolades avec consoles à triple assises. Le chemin de ronde est crénelé et couvert. L’accès à la cour intérieure s’effectue par un pont dormant qui a remplacé le pont-levis. La face ouest présente le corps de logis et est flanquée de deux grosses tours. A l’étage du chemin de ronde, ajout au 16e siècle de lucarnes à frontons aigus. L’aile en retour, au nord, présente des dispositions particulières en façade pour faciliter l’écoulement des eaux. Dans le prolongement du corps de logis, des gradins conduisent à la chapelle en terrasse. Au 18e siècle, modification des façades sur cour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Nuances graphiques / Sophie Plunian