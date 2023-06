Visites guidées du Château des Rohan de Pontivy Château des Rohan Pontivy, 16 septembre 2023, Pontivy.

Visites guidées du Château des Rohan de Pontivy 16 et 17 septembre Château des Rohan Inscription sur place au stand accueil (nombre de places limité) / Départs réguliers – Durée 45 min.

Venez découvrir l’histoire de ce monument emblématique de la ville de Pontivy !

Le château des Rohan de Pontivy figure parmi les dernières forteresses militaires construites en Bretagne à la fin du Moyen Âge.

Son architecture est caractéristique des châteaux qui tentent alors de s’adapter au développement de l’artillerie à feu.

A cette fonction défensive s’adjoint une attention soutenue pour le confort et la décoration. Lucarnes sculptées, descentes d’eau ouvragées, cheminées et latrines sont encore là pour en témoigner.

Objets de plusieurs études ces dernières années, le château des Rohan nous dévoile encore ses secrets.

Le château occupe l'extrémité d'un promontoire et forme un quadrilatère avec tours d'angle, le tout entouré de fossés secs. L'ensemble des constructions remonte au 15e siècle, avec quelques adjonctions et transformations postérieures. C'est vers 1485 qu'il fut construit par le vicomte Jean de Rohan. Les mâchicoulis sont en granit, à accolades avec consoles à triple assises. Le chemin de ronde est crénelé et couvert. L'accès à la cour intérieure s'effectue par un pont dormant qui a remplacé le pont-levis. La face ouest présente le corps de logis et est flanquée de deux grosses tours. A l'étage du chemin de ronde, ajout au 16e siècle de lucarnes à frontons aigus. L'aile en retour, au nord, présente des dispositions particulières en façade pour faciliter l'écoulement des eaux. Dans le prolongement du corps de logis, des gradins conduisent à la chapelle en terrasse. Au 18e siècle, modification des façades sur cour.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

