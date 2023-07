Exposition de Félix Pinquier à la chapelle du Château des Rohan Château des Rohan Pontivy, 16 septembre 2023, Pontivy.

Exposition de Félix Pinquier à la chapelle du Château des Rohan 16 et 17 septembre Château des Rohan

Félix Pinquier développe une réflexion où les glissements réciproques de l’artisanal vers l’industriel se dévoilent subtilement. Extrêmement attaché aux sciences, il trouve ainsi dans le croisement entre la machine et le fait-main une base où la connaissance informent ses sculptures, ses dessins et ses installations. Entre ruines et nouveauté, entre archéologie et technologie, il élabore des oeuvres troublantes et intrigantes qui évoquent les ossatures d’un futur aseptisé, propices aux dérives de l’imagination, et révélatrices d’un monde orthonormé qui semble avancer à double vitesse.

A travers ses installations de structures et de surfaces qui agrègent des images, des textes et des objets, l’artiste s’interroge sur l’économie de production industrielle contemporaine, post-industrielle et artisanale, en ouvrant une problématique plus vaste, celle de la place de l’artiste bricoleur, poète fabricant, face à la figure de l’ingénieur et à celle de l’artisan.

Informations : L’art dans les chapelles au 02 97 27 97 31 ou sur le site internet www.artchapelles.com

Château des Rohan 63 rue du Général de Gaulle, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne http://www.pontivy.fr https://ville-pontivy.bzh/decouvrir/histoire-patrimoine/le-chateau-des-rohan/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091568 [{« link »: « http://www.artchapelles.com »}] Le château occupe l’extrémité d’un promontoire et forme un quadrilatère avec tours d’angle, le tout entouré de fossés secs. L’ensemble des constructions remonte au 15e siècle, avec quelques adjonctions et transformations postérieures. C’est vers 1485 qu’il fut construit par le vicomte Jean de Rohan. Les mâchicoulis sont en granit, à accolades avec consoles à triple assises. Le chemin de ronde est crénelé et couvert. L’accès à la cour intérieure s’effectue par un pont dormant qui a remplacé le pont-levis. La face ouest présente le corps de logis et est flanquée de deux grosses tours. A l’étage du chemin de ronde, ajout au 16e siècle de lucarnes à frontons aigus. L’aile en retour, au nord, présente des dispositions particulières en façade pour faciliter l’écoulement des eaux. Dans le prolongement du corps de logis, des gradins conduisent à la chapelle en terrasse. Au 18e siècle, modification des façades sur cour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©L’art dans les chapelles