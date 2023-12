GALA DE PIERRE PERRET CHATEAU DES ROCHERS Nogent Sur Oise Catégorie d’Évènement: NOGENT-SUR-OISE GALA DE PIERRE PERRET CHATEAU DES ROCHERS Nogent Sur Oise, 14 janvier 2024, Nogent Sur Oise. Pierre Perret en Gala de bienfaisance à Nogent-sur-Oise, au Chateau des Rochers, dimanche 14 janvier 2024, 16h.Pierre Perret promène sa vieille carcasse sur les routes de France. Il fait une halte à Nogent-sur-Oise, en proposant un concert sous la forme d’un gala de bienfaisance, dont les bénéfices seront reversés à l’association Louis Carlesimo, association qui vient en aide aux enfants gravement malades.L’occasion de l’entendre interpréter ses plus grands titres en compagnie de 4 musiciens, mais aussi ceux extraits de son dernier album, sorti il y a quelques mois.

Tarif : 82.00 – 82.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 16:00 Réservez votre billet ici CHATEAU DES ROCHERS 1, Rue Faidherbe 60180 Nogent Sur Oise 60 Détails Catégorie d’Évènement: NOGENT-SUR-OISE Autres Code postal 60180 Lieu CHATEAU DES ROCHERS Adresse 1, Rue Faidherbe Ville Nogent Sur Oise Departement 60 Lieu Ville CHATEAU DES ROCHERS Nogent Sur Oise Latitude 49.278475 Longitude 2.461319 latitude longitude 49.278475;2.461319

