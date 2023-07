Bande Originale présente MUSIC, DANCE and CINEMA Château des Remparts Trets, 22 juillet 2023, Trets.

Bande Originale présente MUSIC, DANCE and CINEMA Samedi 22 juillet, 21h00 Château des Remparts Entrée libre

« Un spectacle original mêlant une interprétation sans faille de musiques de films à des extraits de dialogues de classiques du cinéma, Pulp fiction, Le Parrain, Il était une fois dans l’ouest, et tant d’autres, tandis que les danseurs Pierre Boileau-Sanchez et Sinath Ouk (aux chorégraphies) offrent leur lecture de ces musiques et des œuvres qui prennent une autre dimension au gré de leurs élans chorégraphiques. Pas d’images projetées, les sons suffisent, font sens, chacun construit son propre spectacle et se laisse happer par la vivacité des interprétations et des danses. » Maryvonne Colombani. Zibeline juillet 2021

DISTRIBUTION :

Olivier Bosch – direction musicale, arrangements, guitare et chant

Virginie Robinot – flûte et chant

Rémi Bosch – violoncelle, banjo et chant

Virginie Bertazzon – violoncelle

Jeanne Rossetti – violoncelle

Samuel Rossetti – clarinette

Sylvain Zackarin – contrebasse

Manon Bonnes – chant

Nathanaël Pinna – percussions

Chorégraphies : Sinath Ouk

Danse : Sinath Ouk et Pierre Boileau-Sanchez

Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer 13530 Trets Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

