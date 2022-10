Séjour Cirqmü – Stage cirque ,musique et théâtre Château des Quatre Vents Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: Meuse

31 octobre – 4 novembre

210€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap auditif;handicap moteur hi;mi Château des Quatre Vents Vigneulles Les Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est Sous la forme de séjours de vacances, ces stages sont des temps de découverte et de perfectionnement de différentes techniques de cirque: jonglage, acrobatie, monocycle, échasses…et de pratiques musicales: travail ryhtmique, instrumental et d’orchestre.

Projet mixant les arts du cirque, la musique, l’expression théâtrale et la danse en vue de la création collective de spectacles joués dans le cadre d’une tournée d’été en festival ou pour des programmations estivales.

Les stages sont animés uniquement par des intervenants professionnels et se déroulent en internat (une semaine / pour chaque période de vacances scolaires – automne- hiver-printemps).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T09:00:00+01:00

2022-11-04T19:00:00+01:00

Age minimum 9
Age maximum 17
handicap auditif;handicap moteur

