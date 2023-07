Musique en Vignes dans le Frontonnais Château des Peyraux Villematier, 26 août 2023, Villematier.

Musique en Vignes dans le Frontonnais Samedi 26 août, 21h00 Château des Peyraux

Musiques de Christian Lauba et Jean Matitia.

Trio LESAGE, violon, violoncelle et piano.

Un projet artistique innovant, l’interaction entre la musique et le cinéma séduit petits et grands. Un film émouvant aux images avant-gardistes des Années Folles. La musique des instruments à cordes, saxophone et piano suit l’action et illustre son époque.

Le Festival Musique en Vignes dans le Frontonnais propose chaque été des concerts animés par des artistes reconnus sur les scènes régionales, nationales ou internationales. Les deux fondateurs de cet événement, Eric et Céline Lesage, ont su s’entourer au fil des ans d’une équipe généreuse et dynamique, contribuant activement à faire vivre le festival.

Château des Peyraux 1187 Rte des Châteaux, 31340 Villematier Villematier 31340 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T21:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:30:00+02:00

concert dégustation

