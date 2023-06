Explorez un lieu enchanteur : visites guidées, jardins et expositions artistiques à ne pas manquer Château des Ouches Marcillé Marcillé Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le château des Ouches vous invite à une visite guidée. Explorez les différentes facettes de cette demeure majestueuse et plongez dans son histoire captivante. En outre, vous pouvez également profiter d'une visite libre des jardins magnifiquement aménagés.

Dans le cadre de cet événement, l’exposition de tableaux réalisée par Sophie de Jouffroy ne manquera pas de captiver votre regard. De plus, une exposition dédiée aux voitures hippomobiles du château vous fera voyager dans le temps.

Dans le cadre de cet événement, l'exposition de tableaux réalisée par Sophie de Jouffroy ne manquera pas de captiver votre regard. De plus, une exposition dédiée aux voitures hippomobiles du château vous fera voyager dans le temps.

N'hésitez pas à venir découvrir cet incroyable patrimoine lors de votre visite au château des Ouches.

Ancien manoir féodal transformé, se composant d'un corps principal et de deux ailes, la construction primitive du château des Ouches remonte à l'époque romane (voûtes du rez-de-chaussée). Le château est flanqué de quatre tours qui remontent au XIVe ou XVe siècle. À l'époque d'Henri II, les créneaux des tours ont été rasés pour faire place à des charpentes neuves. L'aile gauche et la porte centrale remontent à cette époque, mais ont été remaniées en 1707 par l'architecte Pierre Le Duc, dit Le Toscan. À cette époque, les doubles meneaux ont été retirés des fenêtres, et des toitures à la Mansard ont été établies. Avant la restauration de 1850, l'aile droite était plus rapprochée du centre de la cour d'honneur et comprenait un donjon carré, muni d'une voûte, pour le passage des voitures. Ce donjon a été supprimé en 1850 et l'aile droite est devenue à peu près semblable à l'aile gauche. À droite et en dehors du château se trouve une grosse tour, peut-être ancien ouvrage défensif, utilisée comme fuie depuis le XVIIe siècle. L'intérieur est percé de 1735 oculi à pigeons. Avant les douves sèches qui entourent le château, se trouvait une enceinte composée de murailles et de fossés, cantonnée d'une tour à chaque angle. Celle de l'angle nord subsiste et les murailles sont restées intactes du côté qui domine la vallée. L'enceinte renferme les dépendances construites en 1709-1710 par l'architecte Guy Ogeron, dit « La Bonté ». Découvrez les extérieurs du château, son rez-de-chaussée et profitez d'expositions de tableaux.

