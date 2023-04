Ateliers créatifs pour les enfants au château des Ormes 26 Rue Pierre d’Argenson, 8 avril 2023, Les Ormes.

En fonction de leur âge, les enfants réaliseront des boîtes que nous remplirons de chocolats, des bouquets de fleurs en papier, des tableaux d’arbre et papillons en papier, des cocotiers en perles de bois, des couronnes de printemps.

_Ateliers animés par Mme Ophélie Lafite Abbou dans l’orangerie du Château des Ormes._

_Durée: 1h30_.

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-08 12:00:00. .

26 Rue Pierre d’Argenson Château des Ormes

Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Depending on their age, the children will make boxes that we will fill with chocolates, paper flower bouquets, paper tree and butterfly pictures, coconut trees made of wooden beads, spring wreaths.

workshops led by Mrs. Ophelia Lafite Abbou in the orangery of the Château des Ormes

duration: 1h30

Dependiendo de su edad, los niños harán cajas que llenaremos de bombones, ramos de flores de papel, dibujos de árboles y mariposas de papel, cocoteros hechos con cuentas de madera, coronas de primavera.

talleres dirigidos por la Sra. Ophélie Lafite Abbou en el invernadero del castillo de Ormes

duración: 1h30

Je nach Alter werden die Kinder Schachteln basteln, die wir mit Schokolade füllen, Blumensträuße aus Papier, Baumbilder und Schmetterlinge aus Papier, Kokospalmen aus Holzperlen, Frühlingskränze.

workshops unter der Leitung von Frau Ophelia Lafite Abbou in der Orangerie des Château des Ormes

dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-04-03 par ACAP