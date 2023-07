Concert et Lecture Château des Ormes Les Ormes Catégories d’Évènement: Les Ormes

Vienne Concert et Lecture Château des Ormes Les Ormes, 8 juillet 2023, Les Ormes. Concert et Lecture Samedi 8 juillet, 18h00 Château des Ormes Gratuit Concert de Chloé Dong au violon et Clément Dazin au piano avec des oeuvres de Sarasate, Bach, Saint Saëns…

Lecture par Isabelle Fournier des Sonnets amoureux de Louise Labé et des Chimères de Gérard de Nerval

Entrée gratuite Château des Ormes 26 Rue Pierre d’Argenson, 86220 Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0680956193 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T18:00:00+02:00 – 2023-07-08T19:30:00+02:00

