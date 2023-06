Concert de Jazz Chateau des Mussets Magnet, 23 juin 2023, Magnet.

Magnet,Allier

Concert de swing jazz des années 30 par le groupe OUMTCHA. Entrée gratuite sur réservation par mail à culture@magnet03.fr ou au 04.70.59.61.84 aux heures d’ouverture de la mairie. Il reste des places..

2023-06-23 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-23 22:00:00. .

Chateau des Mussets

Magnet 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



30s swing jazz concert by the OUMTCHA group. Free admission by reservation by e-mail to culture@magnet03.fr or by calling 04.70.59.61.84 during Town Hall opening hours. Tickets still available.

Concierto de swing jazz de los años 30 a cargo del grupo OUMTCHA. La entrada es gratuita, pero las reservas deben hacerse por correo electrónico a culture@magnet03.fr o llamando al 04.70.59.61.84 durante el horario de apertura del Ayuntamiento. Todavía quedan entradas disponibles.

Konzert mit Swing-Jazz aus den 30er Jahren von der Gruppe OUMTCHA. Freier Eintritt mit Reservierung per E-Mail an culture@magnet03.fr oder unter 04.70.59.61.84 während der Öffnungszeiten des Rathauses. Es sind noch Plätze frei.

Mise à jour le 2023-06-18 par Vichy Destinations